Attimi di paura per un'ambulanza che ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione nord nei pressi dello svincolo di Atena Lucana. Dal mezzo che stava trasportando un paziente in ospedale, è iniziato ad uscire del fumo che ha subito insospettito l'autista che si è fermato immediatamente in una piazzola di sosta.

Sul posto è stato provvidenziale l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco e della Polstrada che ha veicolato il traffico. Nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente sia il paziente che il personale sanitario a bordo sono riuscite a scendere dal mezzo di soccorso prima che questo venisse avvolto dalle fiamme.