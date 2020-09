I ladri hanno saccheggiato la vettura dell’attaccante granata che era nel parcheggio

Ladri al Mary Rosy di Salerno, il centro sportivo dove la Salernitana è impegnata negli allenamenti di preparazione in vista dell'avvio del campionato. Durante la prima seduta di lavoro, mentre i calciatori erano in campo, ieri mattina i ladri hanno saccheggiato la vettura dell’attaccante granata Milan Djuric che era nel parcheggio. Hanno rubato il borsello che era all’interno dell’auto dopo aver rotto il finestrino.

Nel borsello vi era anche la carta di credito che sarebbe stata usata dai ladri in una pescheria di Eboli, per una spesa di ben circa 3mila euro, prima di essere bloccata dalla banca. L’attaccante bosniaco si è recato in Questura nel pomeriggio per denunciare quanto avvenuto. Intanto le immagini di videosorveglianza presenti all’interno dell’impianto sono già state acquisite dalle forze dell’ordine e sembra che i ladri siano già stati individuati dalla Polizia.