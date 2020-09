Send by email

Arrestato e ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce

Ha picchiato e offeso la compagna costringendola, secondo quanto riferito dagli inquirenti, in uno stato di sofferenza morale e psichica. Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Scalea con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Paola su richiesta della Procura.

Il cinquantenne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, consistiti anche in percosse e minacce, nei confronti della convivente che lo avrebbe denunciato. Gli sviluppi investigativi hanno consentito di appurare che l'episodio denunciato dalla donna era solo uno di una serie di vessazioni subite. Da quanto si è potuto apprendere sin dal 2018 l'arrestato avrebbe posto in essere sistematiche condotte denigratorie nei confronti della vittima.