Dovranno essere indossate le mascherine per tutto l'arco della giornata

E’ di pochi minuti fa la notizia di una nuova ordinanza del Presidente della Regione Calabria Santelli, la n. 68 in materia di Corona Virus. Fino al 7 ottobre 2020 ci sarà l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto. Per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, dovranno essere indossate le mascherine. Sono esentati dall’obbligo, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti che hanno disabilità e coloro che praticano sport e attività motoria all’aperto.

Confermati i divieti di assembramento e il rispetto del distanziamento interpersonale. Qualora non vengano rispettati, l’ammenda sarà dai 400 ai 1.000 euro. Il virus galoppa in Calabria con l’indice Rt di 1.07 e si sta correndo ai ripari. Nel resto del mezzogiorno le cose non vanno molto bene, il dato dei ricoverati è salito a una velocità maggiore: 0,78% contro lo 0,59% del Centro Italia. Ricordiamo l’istituzione della prima zona rossa a Stefanaconi (VV) dopo il lockdown; dove fino a domenica, il comune è sotto controllo militare ed ospedaliero, con tamponi a tappeto a tutti i cittadini e divieti di accesso e uscita dal paese.

Valentina Scriva