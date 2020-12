La sua auto è sbandata finendo fuori strada precipitando giù dal viadotto per diversi metri

Terribile incidente stradale quest'oggi nel giorno di Natale in provincia di Cosenza. Un giovane è morto lungo la strada statale 18 tirrenica, nel territorio di Diamante. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della sua auto, precipitando da un viadotto e lo schianto ha provocato la morte del giovane.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della compagnia di Scalea, i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per il giovane e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per recuperare il mezzo ed il corpo dello sfortunato ragazzo.