Appello del sindaco anche a coloro che hanno intenzione di organizzare banchetti nelle proprie abitazioni

“A quei fenomeni che fregandosene delle normative anti Covid hanno organizzato nelle proprie case feste, tombolate e quant’altro sappiano che se hanno generato dei focolai, che rileveremo facilmente con i tamponi antigenici e molecolari, sarà mia cura denunciarli penalmente”. È quanto dichiara il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito e riportato dalla testata online Paese24.it, all’indomani delle festività natalizie, rivolgendosi a coloro che, infrangono le regole, continuano a comportarsi in maniera superficiale e irrispettosa provocando ulteriori e seri problemi legati alla questione Coronavirus.

“A coloro che stanno pensando di organizzarsi per Capodanno – aggiunge – al di fuori di quanto consentito dal decreto legge 172 (massimo due persone e figli minori oltre alla famiglia convivente), ci ripensassero. Rinunciare ad una cena vale la pena per garantirsi la salute”. Intanto continua lo screening in città, su 88 tamponi rapidi effettuati presso l’area mercatale, 7 sono risultati positivi. “Tre – precisa Lo Polito – sono persone di fuori Castrovillari rientrate per questioni lavorative. Ben 4 però sono positivi di Castrovillari rispetto ai quali stiamo tracciando i numerosi contatti avuti per sottoporli tutti a tamponi. È appena il caso di dire – conclude il sindaco – che maggiori sono le nostre frequentazioni maggiori saranno le fonti di contatto”. Attualmente, a Castrovillari si contano 15 persone positive al tampone molecolare e 11 al test rapido.