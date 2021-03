Send by email

La Polizia a Taranto ha scoperto, la notte scorsa poco dopo la mezzanotte, che in un bar della città era in corso una festa durante la quale 15 persone stavano consumando alcolici. Gli agenti, constatata la violazione delle norme anti Covid, hanno sanzionato i presenti e disposto la chiusura del locale per cinque giorni.

La festa era in corso nel locale che aveva la saracinesca abbassata. Gli agenti di pattugliamento nella zona, hanno sentito voci e musica provenire dall'interno e hanno chiesto subito di aprire, ma nessuno rispondeva. A quel punto hanno sollevato a fatica la saracinesca elettrica ed hanno scoperto all'interno i festeggiamenti, con musica e bevande alcoliche servite ai festeggianti.