Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Castrovillari, Biagio Politano dopo una camera di consiglio

Per la tragedia del 20 agosto 2018 a Civita in provincia di Cosenza, nelle gole del torrente Raganello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino dove, a causa di un temporale e della conseguente piena, morirono dieci persone, 9 escursionisti e una guida turistica, è stato chiesto il rinvio a giudizio dei responsabili di due società turistiche e dei sindaci di San Lorenzo Bellizzi e di Civita.

Per il sindaco di Cerchiara di Calabria Antonio Carlomagno, difeso da Domenico e Amalia Monci, dello studio legale LegalMonci, è stato disposto il non luogo a procedere. Il giudice dell’udienza preliminare Biagio Politano ha accolto la richiesta della Procura di Castrovillari per gli altri imputati, ai quali si contesta la mancata attivazione delle misure di prevenzione previste dalle norme di protezione civile, pur avendo ricevuto il messaggio di allerta meteo gialla.