È stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Pollino il giovane scomparso che si era allontanato dall’ospedale di Castrovillari ieri in mattinata. L’uomo in forte stato confusionale è stato trovato alle pendici del Monte Pollino in una zona boscata/rurale. Il 47enne originario di Trebisacce si era già allontanato nei giorni scorsi una prima volta per essere ritrovato nella Piana di Cerchiara. Poi il secondo allontanamento dall’ospedale di Castrovillari dove era stato condotto ed il secondo ritrovamento dopo diverse ore di ricerche.