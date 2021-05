Imprenditrice ha sporto denuncia:"Chi ha sparato lo ha fatto senza preoccuparsi di niente e di nessuno"

"Sparati e uccisi due cani. Un meticcio e un maremanno E' stata una vera e propria esecuzione". E' quanto avvenuto a Frascineto, piccolo borgo arberesh della provincia di Cosenza, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, con una donna che si prendeva cura dei due cani e che ha sporto denuncia presso il commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari. "Sparare? A Frascineto, provincia di Cosenza, si può. Nei giorni scorsi, davanti al mio caseificio, hanno sparato e ucciso - ha scritto l'imprenditrice in una nota - due cani, di cui mi prendevo cura. Un meticcio, colpito al cuore e morto dopo pochi minuti. L'altro, un maremmano sparato al collo, paralizzato e lasciato agonizzante tutta la notte nel terreno di fronte la mia attività.

Una barbarie, opera di un delinquente sadico, uno di cui aver paura. I due cani - ha aggiunto - erano nel terreno antistante il caseificio e giocavano tra di loro, qualcuno ha deciso che dovevano morire, davanti ad un negozio aperto. Una vera e propria esecuzione. Chi ha sparato lo ha fatto senza preoccuparsi di niente e di nessuno. Il tutto è accaduto in quattro minuti. Sconvolgente. Pensavo di vivere in un paese tranquillo e civile, Frascineto, nel 2021, non nel Far West dove ognuno ha una pistola, esce di casa e spara a chi vuole, quando vuole. E' un fatto di una gravità inaudita. Ho paura che succeda di nuovo, ho paura che in giro ci sia gente con armi che spara a esseri viventi senza problemi".