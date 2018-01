Conferenza stampa di bilancio del presidente Pittella

Creato Lunedì, 08 Gennaio 2018 16:16

"Rispetto al passato non vogliamo declinare numeri ed elenchi di attività svolte, ma intendiamo rappresentare una produzione programmatoria seguita da azioni amministrative, ponendo all'attenzione tre ambiti di intervento interdipartimentali: gli investimenti, la sanità e l'Ambiente". Lo ho detto oggi, a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, nel corso della conferenza stampa di bilancio delle attività svolte "in un 2017 - ha messo in chiaro - che si è concluso con la splendida manifestazione del Capodanno Rai a Maratea, vincente per la Basilicata in termini di ascolti e di visibilità". All'incontro con i giornalisti erano era presente l'intera giunta, con gli assessori Flavia Franconi, Francesco Pietrantuono, Roberto Cifarelli, Luca Braia e Carmine Miranda Castelgrande. "Abbiamo raggiunto, per quanto riguarda gli investimenti - ha continuato il governatore - risultati positivi su mobilità e viabilità, sulla progettazione di opere strategiche, sull'utilizzo di fondi per misure infrastrutturali, coesione territoriale e sociale, sul reddito minimo di inserimento. Penso inoltre ai 117 milioni di euro per le aree interne, alle risorse messe in campo su legalità e sicurezza, all'Industria 4.0, alla Scuola 2.0, e ancora su banda larga e su ricerca e innovazione in agricoltura". In merito al secondo ambito, quello relativo alla sanità, il governatore ha aggiunto: "Siamo stati coraggiosi a realizzare una riorganizzazione sanitaria, che altri gruppi dirigenti avrebbero evitato di affrontare. Non potevamo non fare i conti con la legge 261 o con i limiti imposti dalle leggi nazionali nella Sanità. Altre regioni -ha spiegato - hanno chiuso i presidi ospedalieri: noi, invece, abbiamo provato a mantenerli tutti aperti, ma riorganizzandoli, in modo da erogare in sicurezza l'offerta sanitaria con la distinzione fra acuzie, territorio ed emergenza-urgenza". Numerosi gli obiettivi raggiunti nelle politiche sanitarie, come quelli relativi ad "elisoccorso notturno, radioterapia e risonanza magnetica al San Carlo di Potenza, maternità a Melfi, manuale socioassistenziale". Soffermandosi sulle attività relativa all'ambiente, il presidente ha ricordato "il rafforzamento del sistema di protezione e di tutela nell'ambiente, in primis con l'accordo Ispra, ma anche il potenziamento dell'Arpab ed il rigore messo in campo sul versante del petrolio. I due provvedimenti di sospensione di attività estrattiva - ha continuato - sono stati simbolicamente emblematici di un approccio e di una forte determinazione. Ma bisogna evidenziare anche i quattro "no" rispetto a idrocarburi, permessi di ricerca o concessione, nei casi di Candela e Serra Pizzuta, La Cerasa, delle autocisterne Total per Tempa Rossa e di Masseria La Rocca". "Abbiamo avviato - ha proseguito il governatore - il piano per il dissesto idrogeologico e proveremo ad elaborare un'ulteriore finestra di intervento per dare ristoro ad eventuali nuove criticità". Il presidente ha parlato inoltre "dei risultati ottenuti sul versante dell'energia, del servizio idrico e integrato", senza tralasciare "l'istituzione del parco regionale del Vulture ed il commissariamento dell'Eipli". Pittella, rispondendo alla domande dei giornalisti ha ricordato quindi i risultati su occupazione e crescita dei consumi ed ha "ringraziato gli assessori, i dirigenti ed il personale tutto, per il grande lavoro compiuto in questi anni".

