Vie Blu. Pagamenti già istruiti, circa dieci giorni per completare rendicontazione

Creato Sabato, 13 Gennaio 2018 19:00

L’Assessore all’Agricoltura Luca Braia ha assicurato il massimo impegno all’annosa situazione del progetto “Vie Blu”: «Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha approvato, come comunicato in precedenza – dice Braia contattato telefonicamente dalla nostra redazione - i provvedimenti volti ad assicurare il pagamento delle giornate effettuate e delle mensilità in ritardo agli addetti forestali dei progetti speciali Vie Blu e per il completamento dei progetti Ivam e Greenriver. I pagamenti sono stati da noi istruiti affinché i lavoratori potessero ricevere le spettanze dovute. Si attende, al momento, la ragioneria regionale che deve riaprire i capitoli del Bilancio e, così, provvedere a liquidare al Consorzio quanto necessario per consentire di pagare le mensilità di novembre e dicembre. Per le rendicontazioni in itinere – conclude Braia - relative alla forestazione per l’annualità 2017, saranno completate entro una decina di giorni». Ricordiamo che le attività lavorative degli operai si sono concluse il 29 dicembre scorso, arrivando al raggiungimento delle 150 giornate. Invece quelle del personale tecnico amministrativo si concluderanno il prossimo 31 gennaio 2018. Una delegazione dei lavoratori del lagonegrese è in stato di agitazione, facendo sentire il proprio malumore per le due mensilità mancanti, e chiedono a gran voce la risoluzione del problema. Questione che adesso è a una svolta.

Redazione BN.net

