La dichiarazione di voto di Romano Cupparo: voterò per Forza Italia

Creato Martedì, 23 Gennaio 2018 16:08

Al 4 marzo, data prevista per il voto alla consultazione politica, mancano appena 40 giorni. Una settimana la scadenza prevista per il deposito di simboli e liste. Tempi stretti per i partiti alla ricerca della cosiddetta quadra nei vari equilibri interni di vecchi e nuovi partiti. Anche in Basilicata si scaldano i motori e arrivano le prime scelte politiche accompagnate da esplicite dichiarazioni di voto. Tra queste spicca quella dell’attuale Vice Sindaco nella giunta civica di Francavilla In Sinni, Romano Cupparo. Consigliere provinciale eletto nelle liste del centro-destra dal 2004 al 2014.Dal 2006, ininterrottamente, con una civica, consigliere comunale al Comune di Francavilla In Sinni con il Sindaco Francesco Cupparo. Alle ultime amministrative tra i più suffragati con oltre 300 voti. Alle regionali nelle liste del Pdl, non eletto per soli 4 voti riportando un consenso di tutto rispetto con 2.634 voti arrivando vicino all’attuale consigliere regionale Aurelio Pace, ora passato al gruppo misto, e al primo eletto Michele Napoli. “La mia storia politica – rileva l’attuale Vice Sindaco Romano Cupparo- è ben nota a tutti. 4 volte in consiglio provinciale. Nelle scorse elezioni regionali primo dei non eletti per soli 4 voti. Questo solo per dire che alle prossime elezioni politiche darò una mano ben chiara e precisa ai candidati di Forza Italia. Tutto in un quadro di coerenza e di lealtà che mi ha sempre contraddistinto fin dalla prima volta che presi un impegno politico con il Presidente Berlusconi”. Dichiarazioni di fedeltà all’area di Forza Italia e al suo dominus di sempre. “E’ una logica di appartenenza- continua Romano Cupparo –che mi porta a proseguire con decisione il mio percorso naturale che è quello al fianco del centro destra e in particolare con Forza Italia”. Una manifestazione di volontà, quella di Romano Cupparo, che potrebbe trovare spunti di riflessione all’interno dell’attuale amministrazione comunale, alla luce anche della visita tempo addietro del Ministro degli Esteri Angelino Alfano a Francavilla. “Angelino Alfano- precisa Romano Cupparo- è stato un episodio che si poneva sotto un altro obiettivo che era un nuovo soggetto politico, che è stato un percorso fallimentare. Riguardo alla Giunta di cui faccio parte le mie opinioni strettamente personali non incideranno minimamente sul percorso amministrativo dell’esecutivo. Ognuno deve decidere di proprio conto evitando di essere portato come carne da macello su altre situazioni. De resto personalmente sono stato subalterno, come centrodestra, alle logiche scellerate del centrosinistra in questa Regione Basilicata e per tale ragione non mi posso appiattire su un programma di centrosinistra che non ha portato frutti positivi alla comunità lucana”. Parole chiare e decise che guardano lontano in particolare alle prossime elezioni regionali. Un pensiero, quello di Cupparo, su cui presumibilmente si troverà d’accordo anche il consigliere regionale Napoli.



Oreste Roberto Lanza

