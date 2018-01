Il sindaco Cupparo conferma l’adesione a ‘Civica Popolare’ e si dissocia dal suo vicesindaco

Creato Giovedì, 25 Gennaio 2018 12:17

In questi giorni caotici per l’approssimarsi del termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni Politiche del 4 marzo prossimo, il Sindaco di Francavilla in Sinni Francesco Cupparo, nel mezzo del suo secondo mandato amministrativo, conferma il percorso politico intrapreso da qualche anno che lo ha portato a lasciare il PDL per il Nuovo Centrodestra (NCD) e, successivamente, ad aderire ad Alternativa Popolare che in questi giorni è confluita nel nuovo soggetto politico centrista Civica Popolare della leader Beatrice Lorenzin alleato con il Centrosinistra.

“È una scelta -afferma Cupparo- dettata dalla coerenza al percorso politico intrapreso nel 2013 allorquando seguii il Ministro Alfano e il mio amico fraterno Guido Viceconte nel nascente Nuovo Centrodestra, del quale fui onorato di essere addirittura componente dell’Assemblea Nazionale, che divenne successivamente Alternativa Popolare.

Oggi che Alternativa Popolare confluisce in Civica Popolare sarò ben felice di far parte di questo soggetto politico centrista moderato che guarda ai reali bisogni sociali del nostro paese, bisognoso di tenere i piedi ben ancorati alla realtà, lontano dalle utopistiche promesse elettorali di altri gruppi politici che in questi giorni la fanno da padrone.

Tutto questo, continua, in perfetta simbiosi con la scelta di Guido Viceconte a cui mi lega un rapporto imperniato sulla stima e sull’affetto che travalica i semplici confini della politica. Nell’ottica della politica regionale, conclude Cupparo, confermo l’appoggio al gruppo di maggioranza ed, in particolare, al Presidente Pittella che sta operando bene per i nostri territori. Come sindaco e come referente dell’Area Interna posso affermare di aver sempre trovato in Regione porte aperte e massima disponibilità. Per questo motivo mi dissocio dalle affermazioni del mio Vice Sindaco Romano Cupparo che, nella sua legittima dichiarazione di voto verso Forza Italia, critica duramente l’operato della Giunta Regionale e di Angelino Alfano che ci onorò della sua presenza a Francavilla nella sua veste di Ministro degli Interni dell’epoca.”

Molti altri pezzi della compagine civica alla guida della cittadina sinnica seguiranno lo stesso percorso politico tra i quali l’Assessore al Bilancio ed attuale membro del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Pollino Carmelo Lo Fiego.

“La mia decisione di aderire a Civica Popolare -afferma Lo Fiego- nasce dal bisogno di far parte ad un progetto politico popolare, moderato ed europeista nella continuità del rapporto di massimo apprezzamento e lealtà con il nostro leader Guido Viceconte”.

Commenta l'articolo