M5S Senise: perché il sindaco ha ritirato la denuncia contro Solares?

Creato Domenica, 28 Gennaio 2018 22:25

Apprendiamo dai giornali quanto trasmesso e affermato in una nota dalla Solares Fondazione delle Arti, ovvero che la Sindaca Spagnuolo ha provveduto a ritirare la denuncia-querela sporta a carico della compagnia teatrale nel mese di novembre scorso in seguito ad un “equivoco” poi chiarito tra le parti, derivante da un’interpretazione parziale della situazione contrattuale.

Quali siano state le prove e i fatti che hanno spinto la Sindaca a formulare l’accusa non è chiaro. Ciò che è certo, invece, è proprio la denuncia per tentato furto in quanto tale atto posto in essere, se pur ritirato, potrebbe generare degli effetti che si andrebbero a ripercuotere sul comune di Senise e di conseguenza sulla comunità. Premesso che risultano, a nostro avviso, essere del tutto inaccettabili i tempi impiegati per chiarire l’incresciosa vicenda, ben due mesi trascorsi, quando invece tale chiarimento o confronto doveva essere preventivo alla precipitosa azione legale avviata dalla Sindaca, divulgata successivamente a mezzo stampa dalla stessa. Sarebbe comunque stato in qualche modo giustificabile se le parti avessero chiarito l’equivoco nei giorni immediatamente successivi. Già nella nota sopracitata, la Solares fa riferimento ad un “innegabile danno d’immagine”, se quest’ultima dovesse, nel pieno esercizio di un suo diritto, decidere di sottoporre i fatti accaduti all’attenzione di chi di dovere e, se delle responsabilità dovessero essere ravvisate a carico della Sindaca per aver effettivamente provocato il già annunciato danno d’immagine alla compagnia teatrale, ci troveremmo nella condizione tale di dover risarcire il danno arrecato, ricordando che il Comune siamo tutti noi e, in questo caso noi cittadini contribuenti. E’ nostra intenzione approfondire la vicenda e lo faremo tempestivamente attraverso l’acquisizione degli atti, al fine di rispondere ai forti interrogativi che da ieri animano la nostra comunità: cosa ha spinto la Sindaca a ritirare la denuncia? Il tentato furto si era realizzato o no?

Commenta l'articolo