Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, capolista al Senato per Insieme

Creato Mercoledì, 31 Gennaio 2018 16:13

Non si lotta per la popolarità. Ci sono lotte, probabilmente impopolari, che vanno combattute nella consapevolezza che la strage di diritto e di legalità si traduce inevitabilmente in strage di popoli e anche di vite.

Viene in mente quel Marco Pannella che spesso affermava che a volte bisogna rischiare l'impopolarità per non essere antipopolari.

Si lotta per con-vincere, per onorare la Legge e la Costituzione, per la vita del Diritto e il diritto alla vita.

Oggi sul fronte carceri, ieri e domani, ancora e di nuovo sul fronte del diritto alla conoscenza, a tutela dell'ambiente, in difesa dell'art. 9 della Costituzione, in difesa del diritto alla salute e alla dignità della vita anche nel momento della morte.

Lottiamo per affermare lo Stato di diritto. Ci battiamo contro la montante "Democrazia reale". Lottiamo e dialoghiamo con le armi della nonviolenza Ghandiana, perché qui ed ora è tempo di farlo, ammaestrati in questo dal Non Mollare di rossiana memoria.

Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, Ora! Diritto, Stato di Diritto, Democrazia, Libertà, Diritto umano e civile alla conoscenza.

