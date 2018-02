Le riflessione di Maria Armentano sulle politiche 2018: donne riempiliste

Creato Domenica, 04 Febbraio 2018 12:33

La presenza delle donne nelle liste elettorali ha sempre rappresentato un elemento controverso delle campagne elettorali. Fra calcoli, strategie di comunicazione e vincoli della legge elettorale si perdono le notti in cerca della cosiddetta quadra, della formula giusta che permetta di trovare la ‘donna vincente’, la figura femminile che occupi il posto giusto per raggiungere la fatidica percentuale di quota rosa ma che non faccia perdere troppo voti utili alla compagine.

La questione delle donne nelle liste elettorali è oggetto di dibattiti e confronti, come in questa riflessione di Maria Armentano, donna che ha nel suo bagaglio diverse esperienze politiche e una profonda passione per questa attività e che attualmente è consigliere comunale con delega ai lavori pubblici e all’ambiente a San Costantino Albanese.

“Nel 1966 la contessa di Belgioioso, patriota e letterata scriveva: ‘Le donne che ambiscono a un nuovo ordine di cose, debbono armarsi di pazienza e abnegazione, contentarsi di preparare il suolo, ma non pretendere di raccogliere le messi.’ Dopo decenni di lotte paritarie ed eguaglianza di diritti, le cose non sono assolutamente cambiate. A pochi giorni dalla presentazione delle liste non si sente parlare d'altro se non di quote rosa, liste paritarie o percentuali. Purtroppo –sostiene Maria Armentano- i partiti devono fare i conti con uno dei vincoli della legge elettorale: nessun genere può essere rappresentato oltre il 60 %. Ovviamente la quota maggioritaria è rappresentata dagli uomini il rimanente 40% è preservato alle donne. Solo in alcune realtà, è stato approvato un documento nel quale si richiede che le liste vengano costruite con un metodo "pienamente paritario". Ma per la maggior parte dei partiti politici, però, la presenza delle donne è assolutamente un optional, atto solo al rispetto del vincolo legislativo. Da qui il termine "Riempiliste', cioè le presenze femminili ci saranno (nel rispetto della postilla !!!), ma ovviamente e volutamente posizionate dove non avranno alcuna possibilità di varcare la soglia del Parlamento. Che dire ‘Fatta la legge trovato l'inganno’!!!!!”



