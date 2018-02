Bolognetti: torniamo alla politica e alla nobiltà della politica

Creato Lunedì, 05 Febbraio 2018 21:33

Siete così sicuri che le idee e la "filosofia" non contino?

Certo un'idea non puoi toccarla con le mani, ma le idee, il pensiero, la capacità di sognare, quella dell'I have a dream, nel bene e nel male hanno edificato il mondo nel quale viviamo.

E no, mi dispiace, le idee, la filosofia contano.

Torniamo alla politica e alla nobiltà della politica, prima che sia troppo tardi. Se davvero vogliamo porre un argine all'incombere dei mostri che hanno appestato il XX secolo, occorre farlo.

Si rifletta sulle parole dell'antitotalitario Carlo Rosselli: "Alla radice di questa tragedia europea troviamo il collasso di un vecchio mondo, il fallimento delle classi dirigenti occidentali, il tramonto di ideali che, a forza di essere elusi o ipocritamente applicati o richiamati, sono diventati frusti e falsi. Il fascismo è figlio della democrazia corrotta e infrollita"

Maurizio Bolognetti, capolista al Senato per e con Insieme, Segretario di Radicali lucani, al X giorno di sciopero della fame per chiedere l'attuazione della legge delega di riforma dell'Ordinamento penitenziario.

