Il circolo PD di Senise sulla vicenda «Tempa la Petrosa»

Il segretario del circolo PD di Senise, Francesco Andreotta, in merito all’incresciosa vicenda “Tempa La Petrosa” confida in quanto già fatto e in quello che sarà il futuro operato della Regione Basilicata che, come dichiarato dall’Assessore Regionale all’Ambiente Francesco Pietrantuono, in un recente incontro pubblico tenutosi a Senise, ricorrerà in Consiglio di Stato ritenendo corretto il procedimento seguito con la DGR n. 364/2015 con cui è stato espresso parere negativo di compatibilità ambientale relativamente al permesso di ricerca di idrocarburi nell’area denominata “Tempa la Petrosa”. Fortunatamente non essendo stato avviato il procedimento di richiesta del Titolo Concessorio Unico, che sarà oggetto di un’ampia discussione tra Regione Basilicata e Ministero dello Sviluppo Economico i quali dovranno definire il disciplinare che a sua volta stabilirà le regole del “gioco”, in concomitanza con il Piano Paesaggistico Regionale, che è in fase di elaborazione ed è un importante strumento di tutela del territorio regionale. Siamo sicuri e vigileremo affinché i vincoli paesaggistici che saranno inseriti nel suddetto Piano non consentiranno ad alcuna compagnia petrolifera di trivellare il nostro territorio per non trovarci a vivere l’incubo delle autobotti. Il nostro è un territorio a vocazione silvo-pastorale, turistico, ricadente nel parco nazionale del Pollino, in area SIC e ZPS, pertanto lo sviluppo di queste aree deve passare attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici (peperone IGP di Senise), l’agricoltura biologica, la tutela della biodiversità, l’incremento del turismo volto alla scoperta di nicchie di natura incontaminata; abbiamo l’invaso, per noi “lago”, più grande d’Europa in terra battuta che deve essere tutelato e ulteriormente valorizzato per farlo diventare un polo di attrazione turistica. Tutto questo è in netta contrapposizione anche solo con l’ipotesi di fare dei saggi del sottosuolo per estrarre idrocarburi che come immediata ed inevitabile conseguenza porterebbero a morte tutto quello che il nostro territorio ha di straordinario cioè la NATURA!. Certi nel buon senso delle Istituzioni, continueremo a seguire la vicenda con l’attenzione e l’impegno che merita.

