Bolognetti: da questa sera alternerò 24 ore di sciopero della sete a 24 ore di sciopero della fame

Creato Venerdì, 16 Febbraio 2018 12:38

A partire dalle ore 23.59 di questa sera, considerando che in questa presunta campagna elettorale è in atto una patente violazione dell'art. 294 del c,p., tornerò a nutrire la mia azione nonviolenta anche con la sete, che è sete di verità e di conoscenza negata.

Alternerò 24 ore di sciopero della sete e della fame a 24 ore di solo sciopero della fame.

Vogliamo il dibattito negato, vogliamo che si discuta di Stato di diritto e Costituzione, vogliamo che i cittadini possano conoscere per deliberare, vogliamo che si discuta dello Stato della nostra democrazia, della violazione del Codice di buona condotta in materia elettorale, di giustizia, di carcere, di diritto e di diritti e magari di ambiente.

Non ne possiamo più di uno scontro politico all'insegna di onestà vere o presunte. Non possiamo più assistere inermi al massacro in atto di lotte, storie, programmi, intelligenze.

Mi auguro che dalla Basilicata questa fame e sete di verità e di diritto umano e civile alla conoscenza possa contagiare il resto d'Italia.

Maurizio Bolognetti, capolista al Senato con e per Insieme e Segretario di Radicali Lucani, membro della presidenza del Partito Radicale e Consigliere dell'Associazione Coscioni, in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 26 gennaio.

