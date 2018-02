Salvatore Caiata espulso dal M5S, ma non dalla tornata elettorale nel collegio Potenza-Lauria

Creato Sabato, 24 Febbraio 2018 18:26

Il Presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata candidato all’uninominale del collegio Potenza-Lauria è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. La notizia è arrivata direttamente da Roma dalla Direzione del partito che confermava quanto dichiarato da Luigi Di Maio candidato premier pentastellato.Indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena dove l’imprenditore è titolare di diverse attività commerciali. Secche le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio:“L’ha omesso, è fuori”. La questione del 2016 che nasce da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza relativa al reimpiego di capitali per l’acquisto di bar e ristoranti attraverso società e conti correnti. Le indagini sono seguite dal procuratore di Siena Salvatore Vitiello. Nel fascicolo diversi gli indagati. Dall’imprenditore kazako Igor Bidilo a Cataldo Staffieri, rappresentante per l’Umbria e la Toscana de “La Cascina”, coop che nella cittadina toscana gestisce i locali più famosi del centro storico, già finita nell’inchiesta sul Mondo di mezzo della Procura di Roma. La prima reazione di Caiata è stata di stupore. Nell’immediatezza ha dichiarato: “Sono totalmente convinto della mia buona volontà, della mia buona fede e della mia innocenza. La vicenda tirata fuori dai giornali è una storia vecchia del 2016 e già conosciuta, rispetto alla quale a suo tempo ho messo a disposizione tutta la documentazione necessaria per chiarire la mia posizione e che ad oggi ritenevo fosse stata archiviata, motivo per cui non ne ho fatto cenno con il Movimento 5 Stelle. Devo specificare anche che la notizia relativa alla vendita del ristorante il Campo alla cooperativa La Cascina è falsa, perché ancora oggi quel ristorante è di mia proprietà. L’affetto e le dichiarazioni di stima che ho ricevuto da migliaia di persone mi danno la forza per essere più determinato di sempre a voler contribuire al cambiamento di questo Paese”. In ogni caso la circostanza pare mettere in rilievo una doppia circostanza. La prima di rilevanza regolamentare. Il regolamento del movimento pentastellato prevede che il presumibile candidato deve dichiarare la presenza o meno di procedimenti penali pendenti. Se vi sono, il Movimento è tenuto a richiedere il rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale. Un atto con cui si viene a conoscenza in maniera diretta di eventuali reati contestati alla persona. L’altro aspetto è politico. L’espulsione dal movimento non comporta l’esclusione dalla tornata elettorale.

Oreste Roberto Lanza

