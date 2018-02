Lavoratori Eipli, il 28 febbraio sciopero e sit-in davanti alla prefettura di Bari

Creato Martedì, 27 Febbraio 2018 23:31

I responsabili delle sigle sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 28 febbraio, dei lavoratori dell’EIPLI, Ente Pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Lo stato di agitazione era stato dichiarato in data 13 Luglio 2017, e mai revocato, a causa delle incertezze stipendiali che interessano i lavoratori dell'Ente da circa un anno. Ad oggi sono insolute: la tredicesima mensilità 2017, e le mensilità di dicembre 2017, gennaio 2018, non vi è garanzia del pagamento della mensilità di febbraio 2018.

I lavoratori, a cui si applica il contratto idraulico-forestale, e i rappresentanti Sindacali delle scriventi Federazioni, indicono, per la stessa giornata, un sit-in dalle ore 9 alle ore 14 nell'aera antistante la Prefettura di Bari e al contempo chiedono al Prefetto di Bari, Dott.ssa Marilisa Magno, di essere ricevuti al fine di partecipare le ragioni della protesta, interessando così il competente Ministero.

