Elezioni, Basilicata: dilaga il M5S, il PD sconfitto. Pittella, out

Creato Lunedì, 05 Marzo 2018 11:14

La notte elettorale in Basilicata ha fatto segnare la sconfitta, clamorosa nei numeri, del Pd, partito alla guida della Regione e, con la coalizione di centrosinistra, ora addirittura terza forza alle spalle del Movimento Cinque Stelle e della coalizione di centrodestra. In particolare è stata netta la sconfitta della coalizione di centrosinistra nell'unico collegio uninominale al Senato: a scrutinio completato in 540 sezioni su 681, Gianni Pittella (presidente del Gruppo Socialisti e democratici al Parlamento europeo e fratello del governatore lucano, Marcello) è fermo al 22,5%, lontanissimo dal 41,3% del vincitore Saverio De Bonis (M5S) e distaccato anche dal candidato del centrodestra Pasquale Pepe (26,3). Ancora peggiore il dato della lista dei dem, al 17,9%. Con il 5,6% della candidata Cristiana Coviello, Leu, invece, in Basilicata, quasi "doppia" il risultato nazionale ma non si avvicina alla doppia cifra auspicata alla vigilia dai dirigenti lucani del partito.

In Basilicata - dove ha votato il 71,1% degli aventi diritto rispetto al 69,2 del 2013 - è netto, ben oltre il 40%, il successo del Movimento cinque stelle, che eleggerà alla Camera anche il presidente del Potenza calcio, Salvatore Caiata, espulso una decina di giorni fa dal Movimento perché indagato per riciclaggio. A oltre metà dello scrutino Caiata è in netto vantaggio, con il 42,1% nel collegio uninominale Potenza-Lauria della Camera. Il M5S ha vinto anche gli altri due collegi uninominali lucani.

Le sconfitte elettorali di Francesca Barra (giornalista e scrittrice) e Guido Viceconte (parlamentare prima europeo poi italiano dal 2001 e anche Sottosegretario con Berlusconi premier) sono due emblemi dell'esito negativo delle elezioni politiche per il Pd in Basilicata, terra da sempre generosa di successi per il centrosinistra. Barra fu annunciata dallo stesso leader del Pd, Matteo Renzi. Sia Barra sia Viceconte sono arrivati nei collegi uninominali della Camera di Matera e Potenza.

