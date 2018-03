Gianni Pittella (Pd) eletto in Senato. Dentro anche Speranza.

"Per quel che mi riguarda, alla luce della mia elezione al Senato della Repubblica, non posso che rinnovare e rafforzare il mio impegno per il Sud". Lo dice, in una dichiarazione, Gianni Pittella (Pd), eletto in Campania al Senato con il sistema proporzionale. In Basilicata l'ex presidente del Gruppo Socialisti e democratici nel Parlamento europeo si è classificato al terzo posto, dietro M5s e centrodestra, nell'unico collegio lucano uninominale del Senato. "Voglio ringraziare i cittadini della Basilicata e della Campania che - aggiunge Pittella - si sono impegnati in queste settimane di campagna elettorale, e che hanno espresso il loro consenso per il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra. Prendo atto del risultato. I cittadini hanno fatto una scelta chiara, e hanno affidato la loro fiducia al Movimento 5 Stelle e alla coalizione di centrodestra. Che si assumano la responsabilità di governare il Paese". Entra in Parlamento anche Roberto Speranza (Leu) eletto tramite il proporzionale in Toscana 03. Di seguito l'elenco dei Deputati e Senatori lucani eletti.

