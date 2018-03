L’ultima tentazione del PD: l'inciucio storico. Normalizzare il M5S e farne la sinistra che manca

La strana tentazione del PD è quella di sostituire la sinistra che manca con il M5S. In questo modo otterrebbe più di un risultato. Il primo e più importante è quello di dare al paese un governo che attenuasse l’onda anti-PD e assecondasse il volere del presidente Mattarella, e poi sostituire alla propria sinistra quella formazione politica che manca e che non può essere certamente LeU, che si è rivelata troppo vecchia e troppo poco attrattiva per una parte di elettorato che chiede a gran voce “cose di sinistra”. Senza contare che in tal modo si direbbe addio, una volta per tutte, a quel renzismo che secondo quasi tutte le componenti del partito ha praticamente asfaltato il PD. Per ultimo, e non da ultimo, si eviterebbe in tal modo l’ascesa al governo di un centrodestra a trazione Salvini, fortemente antieuropeo e poco addomesticabile in funzione pro-Bruxelles.

L’abbraccio del partito istituzionale per eccellenza ai grillini in versione abito blu, sancirebbe così la normalizzazione di un dissenso antisistema che con oltre il 32% è ormai troppo forte e troppo diffuso per essere battuto sul suo terreno o su quello del rilancio del PD in versione opposizione.

A fare da corifei a questa operazione sono molti opinionisti, che fin dall’alba del 5 marzo, hanno smesso il gioco del “trova le differenze” fra Di Maio e Salvini e hanno cominciato il pressing sul PD ancora sanguinante, cercando di dimostrare che, siccome i suoi elettori hanno scelto in massa di votare i grillini, significa che lì, nella proposta dei cinquestelle, hanno trovato ciò che mancava al loro partito. Dunque è lì che il loro partito deve andare.

L’effetto collaterale più gradito di questo progetto, per chi lo sostiene, sarebbe quello di eliminare definitivamente Berlusconi e la sua politica, consegnandolo corpo e anima a Salvini e dichiarando out una volta per sempre la sua politica dei due forni, in bilico tra un nuovo Nazareno e il populismo salviniano.

Dal canto suo Renzi ha sentito la puzza di bruciato che emana da questa frittata e ha reagito da par suo, cercando di far saltare il piatto e impedire la doppia mutazione genetica: del PD, che sarebbe così derenzizzato, e del M5S che abbraccerebbe così quel partito sistema contro il quale ha costruito la sua fortuna.

Il sovrano interesse dell’UE, che ha bisogno che l’Italia costruisca il nuovo governo su una forza grande e popolare come il M5S (che solo due giorni fa definiva populista, ….sic transit gloria mundi), richiede un cambio di rotta nella missione del partito più europeista di tutti, che è quella di normalizzare i facinorosi (almeno prima del voto) grillini, che a quanto pare non sarebbero troppo contrari a farsi normalizzare.

E così ci sono due possibili conclusioni: il PD riuscirebbe a fare ciò che da tempo avrebbe voluto fare, cioè superare il renzismo che, a conti fatti non ha portato bene al partito, passando dalla fallita rottamazione del rottamatore alla sua biodegradazione ad opera di Grillo, che diverrebbe così il nuovo ideologo della sinistra che verrà; il popolo della sinistra avrebbe finalmente trovato la propria dimensione, mandando in soffitta persino la muffa di LeU insieme a Boldrini, Bersani e Grasso (addirittura ripescati), e passando dalla stella rossa alle cinque stelle. L’operazione avrebbe già un padre nobile e rassicurante, con la barba bianca che però non è quella di Marx: Eugenio Scalfari.

C’è un solo problema: spiegare a chi ha ancora un minimo di memoria storica e culturale come si fa a passare da Gramsci a Di Maio, da Berlinguer a Di Battista.

È qui, su questo punto di domanda che potrebbe finalmente rinascere la sinistra: a sinistra di questo inciucio storico!



Francesco Addolorato

