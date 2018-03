Pittella risponde a Rosa su utilizzo temporaneo auto Fiat

21 Marzo 2018

"Per dover di verità è quanto mai opportuno fare chiarezza sulle illazioni mosse dal consigliere di opposizione, Gianni Rosa, circa l'utilizzo temporaneo di un’auto Fiat. In maniera elementare racconto al consigliere quanto segue. Per l'auto di proprietà della Regione Basilicata, utilizzata dal Presidente in carica, e da me in questo caso, per sole finalità istituzionali, si è reso necessario ricorrere, come di solito capita, ad una riparazione urgente. Non essendo nella disponibilità del parco auto una vettura sostitutiva e non avendo la Regione la possibilità di acquistarne di nuove, la soluzione temporanea individuata è stata quella di utilizzare in comodato gratuito concesso dalla Fiat una propria auto. Anche in questo caso per fini esclusivamente istituzionali. Pratica che ha consentito un risparmio all'amministrazione e tra l'altro già utilizzata in altre Regioni d'Italia, anche politicamente affini al consigliere Rosa, senza che però nessuno ne facesse terreno di becero sciacallaggio o gridasse insensatamente allo scandalo, come sa bene il consigliere Rosa." Lo dichiara il presidente della Regione, Marcello Pittella, in risposta ad un comunicato del consigliere regionale di FdI.

