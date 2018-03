Su emergenza Monticchio botta e risposta tra Leggieri e Pietrantuono

"Nonostante i numerosi appelli di questi mesi e le tante iniziative portate avanti da attivisti del M5S e comitati di cittadini, continua a regnare un silenzio assordante rispetto al problema di Monticchio, stavolta accentuato dalle abbondanti precipitazioni nevose avute nei giorni scorsi." Lo afferma il consigliere regionale, e portavoce del M5S, Gianni Leggieri.

"Per i Laghi di Monticchio si è trattato di un vero e proprio evento catastrofico. Per diversi giorni i Laghi sono stati quasi irraggiungibili, in molte zone è mancata la corrente elettrica o la linea telefonica, alcune contrade sono rimaste isolate, a causa della caduta di centinaia di alberi. A pochi giorni dal weekend pasquale immaginare migliaia di turisti esposti a tutti pericoli è intollerabile.

Nonostante sia passato un anno dall’approvazione della nostra mozione sulla valorizzazione e il rilancio dell’area dei laghi di Monticchio e l’istituzione del Parco del Vulture, una delle risorse più importanti per il turismo del Vulture e dell’intera Regione continua a vivere uno stato di abbandono e di degrado che non è più tollerabile.

Purtroppo sono sempre tanti i problemi registrati, da piccole questioni che attengono alla ripartizione delle competenze, a problemi strategici di rilancio del sito naturalistico attraverso politiche serie e concrete.

Problemi di ordinaria amministrazione come la gestione dei rifiuti, soprattutto quando il flusso dei turisti è maggiore, e problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due laghi.

Problemi sollevati all’attenzione della classe politica regionale, ma che purtroppo restano lì a testimonianza del disinteresse e della mancanza di attenzione verso un intero territorio.

Se è vero che sono tanti i ritardi accumulati in questi anni e sono numerosi gli interventi che necessitano al sito per essere portato allo splendore che merita, è altrettanto vero che se non si comincia, difficilmente riusciremo a vedere la luce.

Di certo, gli interventi dei volontari e volenterosi cittadini e attivisti che in questi mesi hanno fatto il possibile per riportare l’attenzione sui laghi di Monticchio, non può essere la soluzione essendo necessarie risposte politiche ed investimenti.

Per questa ragione, invito ancora una volta il Presidente Pittella a rendersi conto della situazione in cui versano i laghi di Monticchio al fine di comprendere la bellezza del luogo e la estrema necessità di una assunzione di responsabilità da parte della Giunta regionale..

I cittadini del Vulture tutto attendono risposte e sono consapevoli che i laghi di Monticchio possono rappresentare un volano di sviluppo per il territorio grazie all’unione di bellezze naturalistiche e di bellezze storiche e artistiche. Una sinergia che potrà portare vantaggi all’intero territorio.

Nelle prossime settimane rilanceremo il progetto #MonticchioRinasce, con cui si vuole riaccendere l’attenzione su un sito di un estremo valore e di un’immensa potenzialità naturalistica, turistica ed economica, che purtroppo oggi è caratterizzato da uno scandaloso stato di abbandono, di degrado, di incuria, frutto della negligenza degli amministratori locali che si sono susseguiti negli ultimi decenni. Inoltre, porteremo all’attenzione del Presidente Pittella le oltre 3.000 firme raccolte per la petizione “Dignità e sviluppo per i Laghi di Monticchio”, lanciata su change.org qualche mese fa dagli attivisti del M5S di Rionero in Vulture."

"Al consigliere regionale Gianni Leggieri che denuncia il silenzio assordante rispetto al problema di Monticchio ed alle abbondanti precipitazioni nevose che lo hanno colpito, vale ricordare – perché deve essergli sfuggito – che proprio ieri presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per discutere di interventi immediati da realizzare proprio nell'area in questione, anche in vista delle prossime festività pasquali e della presenza di numerosi turisti provenienti da ogni parte della Basilicata e delle regioni limitrofe".

Così l'assessore regionale all'Ambiente Francesco Pietrantuono replica al consigliere regionale del M5s Gianni Leggieri, ribadendo la massima disponibilità ad individuare una rapida soluzione delle criticità presenti nell'area del Vulture .

"E' opportuno, inoltre, sottolineare – ha aggiunto Pietrantuono – che proprio la Giunta regionale ha voluto fortemente, attuandola qualche mese fa, l'istituzione del Parco del Vulture, con l'obiettivo di valorizzare una risorsa paesaggistica e naturalistica tra le più importanti del territorio. Il nuovo organismo, essendo di recente istituzione, è, come noto, ancora nella fase di avvio operativo, non dispone del bilancio approvato né di personale, pertanto impossibilitato ad intervenire materialmente, ma l'attenzione ed il lavoro sono costanti nei confronti di quello che può e deve rappresentare un volano di sviluppo per il territorio del Vulture. Tant'è che il Commissario è stato in questi giorni puntualmente informato e ha lavorato in stretto raccordo con l'assessore Pietrantuono.

L'assessore ha inoltre ricordato l'impegno già esplicitato nel corso dell'incontro di ieri sull'emergenza neve e l'attività posta in essere nella giornata di oggi che ha di fatto prodotto un'azione sinergica tra gli uffici regionali e tutti gli enti interessati. In particolare la Provincia di Potenza sta già operando sulle strade di propria competenza, al pari del Consorzio di Bonifica, dei comuni di Atella e Rionero e dell'Ufficio Foreste del Dipartimento Agricoltura, al fine di liberare la viabilità dall'ingombro degli alberi caduti e ricreare condizioni di massima sicurezza per i fruitori.

Nel ringraziare gli enti suddetti per l'impegno profuso, in un momento di particolare difficoltà dal punto di vista economico, l'assessore ha assicurato, di concerto con il Presidente Pittella, che in occasione dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione regionale saranno individuate le risorse per la copertura dei danni provocati dal maltempo oltre a quelle riguardanti la gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture.

"Al consigliere Leggieri vorrei infine suggerire – ha concluso Pietrantuono – di mettere fine alla perpetua campagna elettorale che ancora pare ispirare l'azione degli esponenti del M5s. Bisogna avere la capacità di stare sul pezzo e provare a dare soluzioni istituzionali e permanenti ai problemi, approfondendo gli argomenti e praticando strade possibili."



