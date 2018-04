Francesca Barra a Radio Cusano: ho accettato la candidatura per amore della mia terra

Creato Mercoledì, 04 Aprile 2018 12:35

La giornalista di origini lucane, Francesca Barra, è intervenuta questa mattina a Radio Cusano Campus, al programma ECG condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Tornando sulla sua candidatura nel PD alle ultime elezioni politiche ha detto: "Quando ho accettato la proposta di candidarmi sapevo che sarebbe stata un'impresa quasi impossibile. Ho accettato senza paracadute, lasciando il mio lavoro, soltanto per amore della mia terra. E quando si fanno delle scelte simili si mette in conto il rischio, ma il coraggio, ciò che guida la tua missione, è talmente nobile che uno la affronta con i migliori propositi. Mi ha ferito profondamente la modalità con cui questa candidatura è stata accolta e gestita dai media".

Sul suo impegno in politica ha detto: "L'ho sempre fatta, a prescindere dai partiti. Mi sono occupata di violenza sulle donne, mafia, legalità, tutti temi che riguardano l'interesse pubblico e sociale. Continuerò a farlo, come accaduto anche in Basilicata, nella lotta contro le trivelle. Continuerò l'impegno politico, ma non come mi hanno chiesto, perché mi hanno proposto di continuare l'impegno politico con il Partito. Questo non lo farò".

"L'invidia è un motore che scatena gli istinti peggiori –ha poi aggiunto la giornalista- e probabilmente da quando è stata resa pubblica la mia storia con Claudio non hanno salvaguardato nulla che mi riguardasse. Però non mi capacito di come sia possibile che un giorno una persona si possa svegliare, accendere un computer e scrivere palle. Che sia sui social o su un quotidiano nazionale. La critica giusta, corretta, la posso gestire. Ma quando uno scrive una balla, in che modo posso umiliarmi nel confrontarmi con quelli che non posso neanche definire colleghi? Hanno scritto che sono radiata dall'albo e non è vero, sono stata sospesa anni fa per un bollettino non pagato che poi è stato pagato nel giro di qualche settimana. Hanno scritto che ho preso 20 voti nel mio Comune e non è vero. Che ho fatto selfie in campagna elettorale e non c'è traccia di un selfie. E poi da qualche pulpito sono arrivate queste critiche? Hanno scritto che sono stata messa sul palco del primo Maggio da Renzi perché non mi aveva candidato alle Europee, e non è vero. Che ho messo in imbarazzo la Rai che ha dovuto cancellare un mio programma in radio, e non vero. Se io dovessi tutti i giorni rispondere a tutto ciò che nemmeno è verosimile, dovrei avere un altro mestiere, il mio nuovo mestiere dovrebbe essere quello di difendere Francesca Barra".

Sul futuro e su suo ritorno al giornalismo ha detto: "Quando mi chiesero se sarei tornata a fare la giornalista, risposi che dal giorno dopo sarebbe stato impossibile tornare a sedersi in un salotto e far finta di nulla. Tutti hanno rilanciato che ho detto che non sarei tornata a fare la giornalista e che ora invece torno a fare la giornalista. Non è che dal giorno dopo mi potevo sedere e fare la critica nei confronti del Partito Democratico. Questo intendevo. E' giusto e corretto non farlo. Ho rifiutato diverse trasmissioni televisive, non sono andata immediatamente perché mi sarebbe sembrato davvero di cattivo gusto far finta di niente. C'è un tempo per tutto".

