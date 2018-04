Santarsiero eletto presidente del Consiglio regionale

10 Aprile 2018

Vito Santarsiero (Pd) è il nuovo presidente del Consiglio regionale. E’ stato eletto questa sera con 13 voti. Nella stessa votazione sono state 5 le schede bianche. I consiglieri Galante (Ri) e Pace (Gm) non hanno partecipato al voto. Santarsiero è nato a Potenza il 2 marzo 1955. Laureato in ingegneria civile idraulica presso l’Università Federico II di Napoli, ha lavorato come progettista di opere pubbliche e private nel settore edile e idraulico, e successivamente è stato funzionario del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. Dirigente della Dc, del Ppi e de “La Margherita”, è stato tra i fondatori del Partito Democratico. E’ stato capogruppo e poi presidente della Provincia di Potenza, presidente dell’Upi Basilicata, sindaco per dieci anni della città di Potenza, presidente dell’Anci Basilicata, componente della segretaria nazionale e responsabile per le politiche per il Mezzogiorno dell’Anci. Eletto in Consiglio regionale nel 2013, è stato fino ad oggi presidente della prima Commissione (Affari istituzionali) ed è inoltre membro del Comitato delle Regioni - Bruxelles e del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale di coesione.

“Ringrazio tutti i colleghi consiglieri per aver individuato, circa due anni fa, nella mia persona, la guida per il Consiglio regionale, riconoscendomi stima e capacità. Credo di aver ricoperto con imparzialità e correttezza il ruolo di presidente del Consiglio regionale, dando ascolto, e quando possibile il sostegno, a chiunque cercava confronto e soluzioni a problemi di vario genere”. Lo ha detto il consigliere regionale Francesco Mollica (Udc), nel suo discorso di congedo dalla presidenza del Consiglio regionale.

