Eni introduce ‘Sicurometro’ per lavoratori al COVA. Cgil non ci sta: è un abuso

Creato Mercoledì, 11 Aprile 2018 19:36

“In questi mesi, senza nessun confronto o accordo sindacale, l’Eni ha imposto ad alcune aziende dell’indotto che operano presso il Cova una procedura chiamata sicurometro, che prevede per i lavoratori una patente a punti sulla sicurezza. La Fiom e la Cgil di Potenza esprimono forti perplessità e preoccupazioni sulla metodologia introdotta pe rché non sono chiare le conseguenze per i lavoratori circa l’utilizzo di questa patente in termini di premialità e di sanzioni.” Lo affermano in un comunicato Vincenzo Esposito di CGIL Potenza, e Emanuele De Nicola di FIOM CGIL Basilicata

“Appare incomprensibile che una nuova procedura sulla sicurezza non venga discussa con gli Rsu ed Rls delle aziende interessate ma soprattutto con le organizzazioni sindacali e all’interno degli organismi deputati quali ad esempio l’OPT (Organismo paritetico territoriale).

La cosa grave è che sono stati introdotti con i punti bonus/malus dei meccanismi sanzionatori poco chiari e a totale discrezione di Eni o delle aziende dell’indotto, che possono togliere i punti senza nessuna possibilità di verifica o giustifica da parte dei lavoratori e del sindacato.

La Fiom e la Cgil ritengono che in materia di sicurezza tutte le procedure che possono aumentare la prevenzione e ridurre i rischi vadano discusse e condivise anche con i lavoratori e gli Rsu, iniziando con l’estensione dei protocolli Eni in materia di visite/analisi mediche per i lavoratori dell’indotto rendendoli omogenei ai dipendenti Eni, dando attuazione dell’accordo del 6 agosto 2014 e rispondendo soprattutto ai bisogni primari per i lavoratori che vanno dalla mancanza di acqua potabile alla assenza di servizi igienici idonei che rispettino la dignità di chi lavora.

La Fiom e la Cgil pertanto invitano Eni, Confindustria e aziende dell’indotto a riaprire il tavolo sulla sicurezza e invitano i lavoratori a segnalare e a vigilare su eventuali abusi affinché la ‘patente a punti’ non abbia conseguenze disciplinari per i lavoratori che hanno come unico diritto/obbligo il rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro, lo Statuto dei lavoratori e il decreto 81 sulla sicurezza.”

Commenta l'articolo