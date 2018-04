E’ morto il senatore Domenico Pittella. Padre del Governatore lucano. Cordoglio mondo politico

Creato Domenica, 15 Aprile 2018 15:09

E’ deceduto in mattinata nella sua casa di Lauria all’età di 86 anni il senatore Domenico Pittella, "Don Mimì", il padre del governatore lucano Marcello e del senatore Gianni. I funerali si terranno lunedì 16 aprile 2018 alle ore 15,30 nella chiesa di San Nicola di Lauria Superiore. Pittella, che era un chirurgo, è noto anche per aver curato nella sua clinica di Lauria, nel 1981, la brigatista Natalia Ligas, che era rimasta ferita ad una gamba. Per quella vicenda, Pittella fu condannato e scontò una parte della pena in carcere.

Il cordoglio di Luca Braia:

Partecipo con profondo e condiviso dolore alla dipartita del caro papá Mimì. Conosco bene il vuoto che la perdita di un padre provoca nella vita di ogni individuo, in particolare se ne ha rappresentato costantemente un punto di riferimento insostituibile in tutte le scelte della propria vita. Al presidente Marcello, a Gianni e alla famiglia Pittella mi sento di esprimere personale affetto, dando conforto convinto che gli insegnamenti e i valori ricevuti si moltiplicano con l’assenza fisica e rimangono presenti e indelebili per sempre.

Con la scomparsa di don Mimì, va via un pezzo della storia della nostra terra.

Il cordoglio di Giovanni Angelino, responsabile provinciale Verdi:

A nome dei Verdi della provincia di Matera mi associo al dolore che ha colpito il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e il senatore Gianni Pittella per la scomparsa del caro padre, Domenico Pittella, “don Mimì” per i suoi amici.

Il senatore Domenico Pittella è stato un punto di riferimento del Partito Socialista Italiano in Basilicata e con la sua scomparsa la nostra terra perde uno dei suoi protagonisti.

Il cordoglio di Maria Cristina Pisani, portavoce del Psi:

"Con Domenico Pittella se ne va un uomo delle istituzioni, un medico generoso, una tra le personalità più rilevanti della nostra Regione e della scena politica nazionale". Così Maria Cristina Pisani, portavoce del Psi, ricorda Domenico Pittella, ex Senatore del Psi, morto stamane a 86 anni nella sua casa di Lauria (Potenza). Pisani aggiunge: "Sempre disponibile e attento, è stato anche per la nostra città di Lauria un punto di riferimento importante. Una persona perbene. Un galantuomo, a cui mi lega il ricordo di una grande e sincera amicizia con mio nonno e con persone a me care. Voglio dedicare un pensiero di sincera vicinanza alla famiglia per questa dolorosa perdita, a nome mio e di tutto il Psi, partito con cui Mimì ha condiviso gran parte del suo impegno politico"- ha aggiunto la portavoce del Psi. "Alla moglie, ai figli di cui era punto di riferimento, a Marcello - ha aggiunto Pisani riferendosi al presidente della Regione Basilicata - e all'amico Gianni" - ha proseguito Pisani citando l'ex capogruppo S&D al Parlamento europeo, ora Senatore, che lo lega alla Portavoce del Psi da una storica amicizia di famiglia. "Un abbraccio anche ai nipoti Domenico e Ludovica"-ha concluso.

Commenta l'articolo