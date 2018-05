PD Francavilla: Sindaco «bocciato» in Democrazia

Creato Mercoledì, 09 Maggio 2018 00:32

Caro Sindaco, mi compiaccio che dopo due anni di assenza di discussione politica all’interno della nostra comunità tu abbia trovato il tempo per degnare me e le operose mani che mi sostengono di una risposta. Amaramente però noto che quello che abbiamo appreso in anni di militanza all’interno della Democrazia Cristiana, esperienza per tutti e due formativa, in me abbia lasciato la voglia di confronto umile e sommessa con chi ha anche idee diverse dalle mie in te, forse per gli anni successivi passati in un partito/azienda (nota la tua appartenenza a Forza Italia), l’imperio insolente del padrone. Cosa significa per me essere commissario del Circolo del Partito Democratico cercherò di chiarirlo una volta e per sempre, le illazioni tue e della tua amministrazione nulla hanno a che spartire con l’arte nobile del far politica alla quale spesso fai riferimento ma della quale, evidentemente, poco ispiri la tua azione amministrativa; controprova ne è la sonora sconfitta che ti ha visto protagonista alle ultime elezioni politiche che ha consegnato la maggioranza politica del paese al partito che rappresento ed al M5S, l’attenzione che riversi quotidianamente verso i cittadini non ha in questo caso prodotto gli effetti da te desiderati anzi, questo eccesso di “riguardo” la comunità di Francavilla l’ha vissuto come atto pervasivo della propria libertà ed il segnale è stato una fragorosa stroncatura preferendo non piegarsi alle solite indicazioni di voto. Prendi atto una volta e per tutte che ai tuoi700 voti si contrappone una forza politica, maggioritaria, che in te non si rappresenta. Questa nuova stagionenon accetterà attacchi di tipo personale, ai quali sarebbe poi molto facile rispondere; è lo stile ed il garbo del vero modo di fare politica che ci spinge a non considerare materia dello scontro le vicende personali, sulla morale e la moralità non si accettano lezioni anzi, la storia passata ci consegna la possibilità di poterle impartire. Sul tema principale, che era l’oggettiva difficoltà che le attività commerciali ed artigianali riscontrano, voglio fare chiarezza ed evitare le tue speculazioni. Non si sostiene certo che ci siano colpe di un Sindaco, infatti chiaro ed esplicito nelle premesse, le responsabilità “gravi” nascono invece e quando non si è capaci di “vederlo” un problema e quando si è così distratti da altro che non si fa nulla per cercare di risolverlo. Non è attaccando con offese chi sottopone educatamente alla discussione pubblica il “malore” di una categoria che ha fatto e che fa la storia ed il benessere della nostra comunità che gli effetti si cancellano; la discussione, il confronto, la condivisione sono l’unica strada percorribile in una piccola comunità come la nostra dove nessuno nasce con la “ricetta in tasca”. Caro Sindaco, ringraziaci! Siamo i soli oggi che, pur non rivestendo cariche, tengono viva la fiamma della discussione per contribuire con idee e proposte al benessere del nostro paese; non vivere con fastidio chi liberamente esprime la propria militanza politica.

PS Abbiamo chiesto ai vertici regionali del nostro partito, non essendo il “miracolo” candidatura ancora stato ricevuto, la processione continua.

