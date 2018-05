Emergenza acqua, Giuzio e Robortella replicano a Moles e Casino

“Ogni occasione è buona per buttarla in caciara e fare strumentalizzazione politica”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Vito Giuzio, ha commentato la nota congiunta dei parlamentari lucani di Forza Italia, Giuseppe Moles e Michele Casino. “Mi spiace che due alti rappresentanti delle istituzioni - aggiunge Giuzio - avallino una dichiarazione violenta e squadrista del consigliere comunale policorese, Rocco Leone, che parla di ‘prendere a bastonate’ il presidente della Regione, Marcello Pittella. Mai la politica era caduta così in basso”. “Quanto al merito della questione – aggiunge - vorrei capire: dove si difetta in trasparenza, se sia Aql, Asm e Arpab non appena hanno ravvisato un dato difforme sui trialometani non hanno perso tempo a comunicare ai sindaci la risultanza delle analisi? Più trasparenti di così! Qua si sta solo deformando la realtà e con essa le informazioni circa questa vicenda, che tra l’altro, già da oggi, così come predisposto dal presidente Pittella, troverà presto una soluzione positiva”. “Il problema è strutturale. Noi - conclude Giuzio - lo affrontiamo con serietà così come facciamo in tutte le cose. Lascio agli altri la polemica politica, ma rifuggo da ogni forma di violenza e di mistificazione, nonché di maleducazione”.

Vincenzo Robortella, attacchi strumentali sul tema acqua

"Quanto dichiarato dagli onorevoli Moles e Casino di Forza Italia ha dell'inverosimile. Condividere e rilanciare il volgare attacco del già sindaco di Policoro, Rocco Leone, nei confronti del presidente della Regione Basilicata, è assolutamente da censurare, non solo per i termini e le accuse ingiustificate mosse ma anche perché è deplorevole fare campagna elettorale su un tema cosi basilare come l'acqua. E' noto, come sanno i sindaci e gli onorevoli, che nella vicenda nessuna responsabilità è della Regione, che invece è intervenuta in maniera tempestiva e con senso di responsabilità, il quale non sembra animi chi muove queste accuse. Ed è noto che quanto sta accadendo non mette in pericolo la salute dei cittadini, come lo stesso sindaco Leone scriveva sulla sua pagina facebook qualche giorno prima. Invito tutti ad abbassare i toni, a non delegittimare le istituzioni e a mantenere un linguaggio consono. I cittadini meritano chiarezza e rispetto e non spettacoli che confondono e non portano a nessun risultato, se non a screditare il ruolo delle istituzioni che rappresentiamo". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Vincenzo Robortella, in riferimento alla nota degli onorevoli di Forza Italia, Moles e Casino.

