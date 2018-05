Sud dimenticato da Lega e M5S. Pittella scrive ai governatori del Mezzogiorno

Creato Sabato, 19 Maggio 2018 23:07

"Alla luce del dibattito pubblico di questi giorni, ritengo quanto mai urgente che i Governatori del Mezzogiorno, con una voce sola, richiedano politiche specifiche e rivendichino un'attenzione che, allo stato, il futuro Governo non contempla." È l'esortazione rivolta dal Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ai governatori meridionali attraverso una lettera inviata loro nel pomeriggio di ieri. "Un'azione comune - scrive Pittella - è la strada da percorrere e questa mia vuole essere un invito a concordare insieme una data a breve per un incontro dedicato a concertare le azioni da intraprendere".

Per il governatore infatti "è inaccettabile" che "il Contratto Lega-M5stelle non preveda alcuna politica specifica per il Meridione, né faccia cenno a piani di sviluppo e ad investimenti infrastrutturali, relegando ai nostri territori un ruolo subalterno ed esclusivamente passivo".

"Le nostre regioni - scrive ancora il Presidente Pittella - hanno dimostrato di saper mettere in campo politiche in grado di intervenire per colmare il divario di sviluppo, ridurre le disuguaglianze Nord-Sud e concorrere alla coesione territoriale ed istituzionale del Paese."

