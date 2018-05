Nuovo Trauma Center al San Carlo. Pittella: più efficienza nell’emergenza-urgenza

Creato Lunedì, 21 Maggio 2018 22:10

Un investimento di 24 milioni di euro, in buona parte fondi regionali, quarantaquattro posti letto dedicati ed otto sale operatorie. Sono i numeri del nuovo “Trauma Center” dell’Ospedale San Carlo, il cui progetto è stato presentato questa mattina nella sala A della palazzina Uffici dell’Azienda ospedaliera del capoluogo. A conclusione della presentazione è stato inoltre sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. L’infrastruttura verrà realizzata entro 3 anni.

“Nel Trauma Center, che ci apprestiamo a realizzare – ha affermato il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella – si concentrerà tutta l’emergenza-urgenza, per assistere i pazienti con migliore efficacia ed efficienza e, soprattutto, in sicurezza. La realizzazione del nuovo padiglione rientra, non a caso, in un programma più complessivo di mitigazione del rischio sismico, mediante adeguamento delle strutture e riallocazione delle unità operative, per rendere sicuri tutti i plessi ospedalieri.”

“Per il nostro ospedale – ha sottolineato il Commissario dell’Aor San Carlo Rocco Maglietta – si tratta di una svolta epocale che consente la concentrazione, nell’azienda del capoluogo, di tutta l’emergenza-urgenza, con vari livelli di emergenza, dalla stabilizzazione alle consulenze specialistiche e agli interventi chirurgici. Con la costruzione del Trauma Center cogliamo, inoltre, il primo importante risultato della sfida accettata e condivisa con la riforma sanitaria messa in campo dalla Regione”.

Ad illustrare, nel dettaglio, il percorso amministrativo che ha portato all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova struttura e le caratteristiche tecniche del progetto sono stati il direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera Maddalena Berardi ed il direttore dell’Unità operativa complessa Gestione Tecnico patrimoniale Giuseppe Spera.

“Oltre ad allocare in un unico fabbricato le degenze dell’emergenza-urgenza, con collegamento al pronto soccorso ed all’elisuperficie in copertura, il Trauma Center - ha spiegato Spera - prevede il collegamento tra la hall di ingresso all’ospedale e direttrice principale di raccordo tra i numerosi padiglioni costituenti il plesso ospedaliero e l’ampliamento ed adeguamento delle aree di accesso, accoglienza, attesa e attività sanitaria nell’ambito del Pronto Soccorso”.

“Con il nuovo padiglione – ha concluso Pittella – si efficienta il servizio, le procedure ed i percorsi, in linea con il nostro sforzo di ammodernamento e di umanizzazione dell’azienda ospedaliera grazie alle innovazioni tecniche e tecnologiche, al contributo di professionisti competenti ed alla capacità di relazionarsi con le altre strutture. Ciò consegna a tutti noi un motivo di soddisfazione. E’ una iniezione di fiducia per proseguire verso la riorganizzazione sanitaria, con senso di responsabiltà ed appartenenza, offrendo una risposta adeguata alla domanda primaria di salute della nostra regione”.



