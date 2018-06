Migranti, l'11 giugno un incontro sul progetto Porta.Mi.Bas

Lunedì 11 giugno, a partire dalle ore 10, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata si terrà un incontro per illustrare gli obiettivi e i risultati già raggiunti con il progetto Porta.Mi.Bas, Prog 1252, finanziato nell'ambito del programma Fami Multi-Azione 2014-2020 e avviato dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata insieme all'associazione di promozione sociale "Le rose di Atacama" e alla Cooperativa sociale "Filef Basilicata". Il progetto Porta.Mi.Bas si propone di migliorare i servizi informativi in favore dei migranti, sviluppando il progetto Re.T.I. della programmazione Fei 2007-2013. E' prevista, inoltre, la costituzione formale di una rete territoriale che collabori attivamente nel miglioramento dei servizi informativi in favore dei migranti con la partecipazione di Enti locali, Associazioni di volontariato del settore, Imprese sociali del settore, Associazioni di categoria e altri soggetti che direttamente o indirettamente svolgono attività o azioni in favore dell'integrazione dei migranti. Nell'incontro si parlerà anche le modalità di gestione e partecipazione attiva per realizzare una comunicazione efficace nei confronti dei migranti residenti e regolarizzati in Basilicata.

