Ammnistrative 2018, eletti i nuovi sindaci in Basilicata

Creato Lunedì, 11 Giugno 2018 14:20

Una campagna elettorale appassionante e che ha dato i suoi verdetti dopo lo spoglio. Il comune più grande al voto è stato Lavello, il più piccolo invece è stato Castelluccio Superiore, con Tricarico unico comune nella provincia di Matera. Sono stati 51.218, gli elettori lucani chiamati alle urne, suddivisi in 59 sezioni. Un eletto del M5S e due donne su tredici. È questo il risultato delle amministrative nei Comuni andati al voto in Basilicata domenica 10 giugno. Alla chiusura dei seggi l’affluenza alle urne era del 59,79% in provincia di Potenza e il 61,57% in provincia di Matera, a Tricarico, registrando un aumento del 5% rispetto alle precedente tornata elettorale. La Basilicata, in generale, si caratterizza per l’affluenza più bassa in Italia. A trionfare nei Comuni lucani è la lista civica. Ad Atella è stato eletto sindaco Gerardo Petruzzelli (44,69%) di “Orgoglio angioino”. A Forenza è sindaco Francesco Mastandrea (52,89%) di “Forza autentica” mentre sono due le riconferme: Sabino Altobello (38,75%) a Lavello con “Si può fare” e Gerardo Ferretti (56,16%) a Pignola per “Visione futura”. A Muro Lucano è il trentaquattrenne Giovanni Setaro (70,13%) a prendere le maggiori preferenze con la lista civica “Progetto Comune”. Ancora, a Ruvo del monte è sindaco Michele Metallo (78,64%) di “Orgoglio ruvese”, a Sasso di Castalda Rocchino Nardo (52,62%) di “Alternativa per Sasso” e a “Vaglio di Basilicata” Antonio Senise (52,09)di “Rinascita continua”. Le donne elette sono Maria Cavuoti (94,73%) di Pietrapertosa con “Continuità nell’impegno” e Viviana Cervellino (40,96%) di Genzano di Lucania con “Unione democratica”. L’unico eletto del M5S è Giuseppe Sarcuno (29,06%) di Ripacandida mentre a Castelluccio superiore non è stato raggiunto il quorum, fissato a 503 votanti. Infine, Tricarico, unico Comune al voto nel materano, dove è stato eletto sindaco Antonio Melfi (43,20%) di “Cristianamente riprendiamo a dialogare”.

Commenta l'articolo