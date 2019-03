Il Ministro a Potenza: "Un programma che si può portare avanti"

Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, torna in Basilicata. Lo annuncia, in una nota, Antonio Mattia, candidato presidente per il M5S alle prossime elezioni regionali. Il Ministro, in compagnia di Mattia, è stato stamani a Potenza, e nel pomeriggio sarà a Marsico Nuovo e Senise. Alle ore 11:00, nella Sala Principe di Piemonte a Potenza, Costa e Mattia hanno presentato il programma regionale per l’ambiente del M5S. Alle 16:00 è previsto un incontro con i cittadini nel salone San Francesco, a Marsico Nuovo per poi raggiungere Senise dove alle 18:00, nella Sala convegni del complesso San Francesco si svolgerà un convegno sul tema “Patrimonio acqua, Parchi del Pollino e dell’Appennino Lucano e tutela ambientale”. All’incontro interverranno esperti del settore e rappresentanti di comitati e associazioni ambientaliste lucane.