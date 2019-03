I due candidati a Potenza hanno discusso di lavoro e strategie

Opportunità di sviluppo imprenditoriale del territorio e creazioni di nuovi posti di lavoro. Questo il filo conduttore dell’incontro voluto da Annamaria Pasqualucci, in corsa per la carica di consigliere nella lista “Bardi Presidente. Basilicata Positiva” alle prossime elezioni regionali del 24 marzo. All’incontro, svoltosi a Potenza presso la sede del comitato elettorale, hanno preso parte imprenditori e professionisti. Nel corso del dibattito è intervenuto il candidato consigliere nella lista “Bardi Presidente. Basilicata Positiva, Vincenzo Clemente, imprenditore da oltre trent’anni nel settore socio-assistenziale e presidente dell’Arssab (Associazione regionale strutture socio-assistenziali di Basilicata). Entrambi i candidati hanno ribadito la volontà di promuovere la creazione di un Equity Fund regionale da destinare a tutte le start up lucane che prevedano creazione di posti di lavoro sul territorio, partnership pubblico-privato con valorizzazione di eccellenze lucane e riutilizzazione di aree industriali oggi abbandonate. Al termine dell'incontro, l'architetto Pasqualucci e l’imprenditore Clemente hanno preannunciato la creazione di una cabina di regia da attivarsi urgentemente al fine di incentivare l'insediamento di grandi realtà imprenditoriali internazionali sul territorio lucano, attraverso politiche di facilitazione, incentivazione ed esenzione.