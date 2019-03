Hanno rassegnato le dimissioni, in un unico foglio, protocollato, sette consiglieri comunali

Fine legislatura per il Sindaco di Senise Rossella Spagnuolo. Stamattina, di buon ora, hanno rassegnato le dimissioni, in un unico foglio, protocollato, sette consiglieri comunali: Giuseppe Arleo e Giovanna Di Sanzo del M5S, Luigi Le Rose e Filomena Amendolara della lista “Alleanza Democratica per Senise”, tutti e quattro di opposizione, e tre consiglieri di maggioranza che sono: Antonio Bonito, Vito Polito e Nicoletta Collarino. A darne notizia alla nostra redazione, lo stesso Luigi Le Rose che raggiunto telefonicamente ci ha segnalato la cosa: "Dimissioni contestuali ed irrevocabili - dice Le Rose - che sono state indirizzate al Sindaco, al Consiglio Comunale e al Prefetto". Dopo le scosse degli ultimi giorni, in cui Polito e Bonito si erano dimessi da Assessori è arrivata come un lampo a ciel sereno la notizia delle dimissioni dei sette consiglieri che in un unico foglio hanno rimesso al Prefetto di Potenza l’incarico da consigliere comunale. Stando così le cose, i numeri non ci sono più, perché rimangono fedeli al Sindaco, e in carica, solo sei dei nove consiglieri di maggioranza. Per cui si procede al decreto di scioglimento immediato del consiglio comunale.