Francavilla, inaugurata la nuova circumvallazione. Cupparo, dopo 35 anni abbiamo completato l’opera

Creato Venerdì, 07 Settembre 2018 10:17

Una giornata storica per Francavilla in Sinni. Dopo 35 anni dall’interruzione dei lavori, è stata aperta al transito la nuova circumvallazione, che collega via Luigi Ciminelli e via S. Elania. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), che ha assegnato al Comune di Francavilla il finanziamento per il completamento dell’opera. Il Comune di Francavilla in Sinni era stato uno dei 137 comuni d’Italia a beneficiare del fondo per il completamento delle opere, insieme a un altro comune lucano. Il finanziamento di 1 milione di euro stanziato per il completamento della strada comunale in questione ha, così, permesso il completamento di un’opera importantissima e del cosiddetto “ponte appeso”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco del comune sinnico, Francesco Cupparo: “È un giorno storico per Francavilla. Sono particolarmente soddisfatto di aver dato inizio ai lavori di realizzazione del ponte 35 anni fa, di essere tornato come sindaco ed essere riuscito a completare l’opera. Non è mai troppo tardi e con 35 anni di ritardo restituiamo una strada importantissima ai cittadini e alla nostra comunità”. Nessun taglio di nastro né passerella politica, ma un’apertura al pubblico sobria, a cui hanno preso parte consiglieri e assessori dell’amministrazione Cupparo e il parroco di Francavilla in Sinni, Don Franco Lacanna. L’apertura della nuova arteria stradale permetterà di raggiungere in maniera più veloce e agevole la parte alta e la parte bassa del paese, senza attraversarne il centro abitato.