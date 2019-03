A Guardia Perticara interessante confronto e dialogo con i suoi abitanti

Lo sviluppo dei territori è la mia priorità. È per questo che continuo a recarmi nei piccoli comuni per ascoltare le proposte, le problematiche esistenti, le idee dei cittadini che li abitano. Nel piccolo borgo di Guardia Perticara, dove ho avuto un interessante confronto e dialogo con i suoi abitanti. Abbiamo parlato di sviluppo, giovani, ambiente, del futuro della Basilicata. Ho sottolineato come sia indispensabile puntare su un nuovo modello di sviluppo integrato che interessi e coinvolga più aree, su una maggiore intrapresa dei soggetti privati, sulla formazione mirata in quei settori e in quelle figure di cui la Basilicata è effettivamente carente e dove possono crearsi delle reali opportunità di occupazione. Ho anche evidenziato la necessità di snellire la macchina amministrativa, per velocizzare quelle procedure indispensabili alla realizzazione dei progetti - regionali e territoriali - in tutti i settori: dalla sanità all'agricoltura, dalle infrastrutture ai trasporti. Ho poi affrontato il tema dell'estrazione petrolifera e della grande importanza di monitorare l'ambiente e salvaguardare la salute dei cittadini, che abitano la Valle del Sauro.