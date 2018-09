Gli auguri di buon anno scolastico dall’Amministrazione comunale di Senise

Cari ragazzi, un nuovo anno scolastico ha oggi inizio. Ai piccoli della scuola dell’infanzia, ai bambini della primaria, ai ragazzi della secondaria e dell’Istituto Superiore, porgiamo l’augurio che possa essere un anno ricco di esperienze educative e di vita che vi accompagneranno in tutti i vostri momenti. La Scuola è il luogo delle relazioni più importanti, dopo la famiglia, è lo spazio sociale in cui esplicare e maturare la vostra personalità. E’ nella scuola e con la scuola che forgiate il vostro carattere, che scoprite le vostre attitudini. E’ lì che riuscirete ad individuare il vostro futuro. E’ grazie allo studio che riuscirete a comprendere voi stessi e il mondo che vi circonda e solo se seguirete sempre le vostre passioni riuscirete a realizzare i vostri sogni, solo così le vostre aspirazioni si concretizzeranno. Fate tesoro di questi anni tra i banchi di scuola. L’amministrazione Comunale sarà a vostro fianco per tutto ciò che serve a rendere migliore i vostri ambienti in uno spirito di collaborazione e di crescita reciproca, affiancando per quanto di competenza il lavoro del Dirigente e dei docenti. Ai docenti, ai collaboratori e alla Dirigente, Dott.ssa Rosa Schettini che da quest’anno ha la direzione sia dell’ Istituto Superiore “L. Sinisgalli” che dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole”, va il nostro augurio di buon lavoro. Ai genitori porgiamo la rassicurazione della nostra presenza e attenzione alle problematiche che interessano i bambini e l’accesso ai servizi a loro rivolti. Ed è con grande soddisfazione che vi annunciamo che dopo dieci anni abbiamo ripristinato le fasce reddituali di accesso al servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico, ritenendo fondamentale perseguire la giustizia sociale e consentire a tutti di accedere a servizi essenziali, sulla base delle capacità economiche. Lavoreremo insieme per migliorare la nostra comunità, consapevoli che per riuscire, serve un grande senso civico e un forte senso di appartenenza al nostro territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale