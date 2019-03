"Le istituzioni diano risposte ai problemi dei cittadini"

"Noi vorremo una Basilicata nella quale vanno avanti quelli che se lo meritano e nella quale le istituzioni rispondono ai problemi dei cittadini e non a quelli della famiglia Pittella". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando a Maratea durante un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione, l'ex generale della Guardia di Finanza, Vito Bardi, "un uomo delle istituzioni, un uomo dello Stato". L’on. Giorgia Meloni è stata accolta al porto turistico di Maratea da militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia. “Chiediamo al Governo – ha poi dichiarato – di dividere la spesa per le infrastrutture in maniera equa. Vogliamo finire la Tav ma anche permettere che l’alta velocità vada oltre Salerno”. La Meloni, in conclusione, si è intrattenuta per alcuni scatti fotografici con i simpatizzanti prima di partire per altri incontri istituzionali a Lauria e Rivello.