L’appello: “manca davvero poco per cambiare finalmente le sorti di questa Regione”

Si terrà domani sera, 21 marzo, alle ore 18.00 a Senise presso il ristorante Oliver la chiusura della campagna elettorale del candidato Vincenzo Clemente, in corsa per la carica di consigliere nella lista “Bardi Presidente. Basilicata Positiva”. “Manca davvero poco per poter cambiare finalmente le sorti di questa Regione. Il vostro futuro è nelle vostre mani e non possiamo farci sfuggire la possibilità di invertire la rotta. Non possiamo farci sfuggire la possibilità di raccontare e lasciare ai nostri figli una Basilicata Migliore. La possibilità di cambiare il volto ad una politica regionale che fino ad oggi ha fatto solo i propri interessi e i risultati, ahimè, sono sotto gli occhi di tutti. Chi ha governato fino ad oggi ha puntualmente tradito la fiducia degli elettori che fiduciosi pensavano fosse la volta buona, ha negato il futuro ai giovani, ha deturpato questa terra di ogni ricchezza, l’ha svenduta alle multinazionali, ha strumentalizzato un popolo, rendendolo schiavo di un sistema clientelare, rendendolo povero e ricattabile. Tra pochi giorni sarete chiamati a scegliere il vostro futuro e quello delle nuove generazioni. A voi toccherà decidere se consegnare loro una Basilicata Migliore o continuare a sopravvivere in attesa che arrivino tempi migliori. Siamo noi gli artefici del nostro destino. E questo è davvero il momento per decidere che finalmente è la “volta buona” e quei “tempi migliori” che da tanto stiamo aspettando sono davvero alle porte. Cambiare si può ma con le persone giuste. Persone che sanno ascoltare e mettersi seriamente al lavoro. Persone che sanno cosa significa rimboccarsi le maniche e costruire il futuro non solo per sé ma anche e soprattutto per gli altri. Auguri a voi ed auguri a questa terra che tanto amo e per la quale tanto farò se me ne darete la possibilità. Non tradirò la vostra fiducia e chi mi conosce sa che non l’ho mai fatto e mai lo farò! Grazie lucani!”