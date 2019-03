Per i pensionati che sceglieranno di andare a vivere a Latronico tante le agevolazioni

Con l’approvazione di ieri in consiglio comunale, come avevamo già annunciato, da oggi per tutti i pensionati che sceglieranno di venire a stare a Latronico, cambiando la loro residenza, ci sarà l’esenzione Tari (tassa sui rifiuti) per 10 anni, un’agevolazione che si aggiungerà ad altre come le Terme gratis (Ticket gratuito e anche seconda cura termale gratuita), e l’utilizzo del nostro Taxi sociale gratuitamente per gli spostamenti per cure o visite mediche. Questo Progetto si chiama: “Benvenuti al Sud: wellness package”. Abbiamo pensato a questo progetto per far diventare più attraente il nostro comune, soprattutto per i pensionati, che sfrutteranno la nuova misura economica approvata nell’ultima finanziaria dal Governo, che a favore dei pensionati, residenti in Paesi esteri, che trasferiscono la loro residenza in alcuni Comuni del Sud Italia (max 20.000 abitanti) prevede la tassazione sostitutiva con l'aliquota del 7% per i redditi derivanti da pensione di fonte estera (modello Portogallo). Nei prossimi giorni manderemo la lettera a tutti i nostri iscritti A.I.R.E. per informare del nostro progetto. Oltre alle agevolazioni di questo progetto, sappiamo anche che il nostro comune può puntare sul fatto di essere un luogo di grande bellezza, circondato da paesaggi spettacolari, un paese termale, un luogo dove la vita può essere un paradiso, un territorio ricco di boschi, ricco di acqua e dall’aria incontaminata, di paesaggi stupendi e di poter mangiare piatti e prodotti tipici a km 0.