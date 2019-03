Sbloccati pagamenti per un totale di 11,4 milioni di euro agli agricoltori lucani

Altro che polemiche strumentali e sterili, in questi giorni. Sbloccati pagamenti per un totale di 11,4 milioni di euro agli agricoltori lucani sulle Misure del Psr Basilicata 2014-2020. Sono due i decreti con i quali, negli ultimi 30 giorni, sono stati autorizzati da AGEA pagamenti per 721 domande di aiuto, rispettivamente di circa 4,3 milioni di euro e di circa 7,1 milioni di euro. I pagamenti riguardano diverse misure, soprattutto quelle a superficie per un totale di 396 domande di aiuto tra biologico, integrato e sodo ma anche 73 giovani primi insediati, 75 domande a valere sulla Misura 4, servizi ai comuni e altro. Lo rende noto l'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia.