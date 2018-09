Ruoti, nota del sindaco Scalise: la minoranza non si è opposta all’aumento della Tari

21 Settembre 2018

L’aumento della Tassa Rifiuti (TARI) del Comune Ruoti con Approvazione delle tariffe per l'anno 2018” è stata discussa nel consiglio comunale dello scorso 16 marzo, così come evidenziato dagli stessi consiglieri di opposizione. Si specifica che nello stesso consiglio i suddetti consiglieri si sono espressamente astenuti dalla votazione dell’aumento della TARI, di fatto NON opponendosi. Il sindaco Scalise precisa inoltre ai cittadini che la motivazione dell’aumento proposto e validato in quel consiglio si riferiva ad una condizione necessaria per entrare a far parte del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), consorzio nazionale che si occupa della gestione dei rifiuti e che nella nostra zona avrebbe costituito un’aggregazione di comuni di cui Ruoti ne avrebbe dovuto far parte. Il costo era commisurato al servizio che lo stesso consorzio avrebbe attuato. Attualmente i cittadini si trovano con una tassa maggiorata ma approvata mesi fa e che sarà stornata dall'importo della quota del 2019, facendo rimanere pressoché immutata la tassa. Ancora una volta l'opposizione scrive sui giornali solo per far ricordare che esiste.