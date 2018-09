A Francavilla in Sinni fondi per la viabilità rurale

Grazie ai fondi regionali, stanziati dal Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali, a sostegno della viabilità rurale, le località San Domenico, Piano Lacco, Avena, Bruscata e Petto delle Crete saranno interessate da una serie di interventi. Per questi stessi interventi il comune di Francavilla in Sinni ha percepito ben 200mila euro. I fondi in questione sono stati stanziati nell’ambito del PSR Regione Basilicata 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”.