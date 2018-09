Nuova sede FdI a Senise. Incontro con i cittadini sul tema ‘Legalità e sviluppo’

Creato Giovedì, 27 Settembre 2018 10:48



Fratelli d'Italia ha organizzato per domani sera, 27 settembre, a Senise, nella nuova sede del partito, che fungerà anche da base dell'Area territoriale del Senisese, con orario di inizio 18,30, un importante incontro con i cittadini dell'area sud della Lucania dal tema “Legalità e Sviluppo”.

Il partito di Giorgia Meloni ritiene imprescindibile, per lo sviluppo della regione, la legalità. Senza di essa qualsiasi sforzo non potrà mai concretizzarsi in un qualcosa di duraturo e moltiplicatore economico per la crescita delle nostre comunità.

Legalità che mai è stata negli ultimi decenni, purtroppo, il forte nella regione, ove la politica di potere si è sempre dimostrata insensibile a questo tema, e che alla legalità, alla giustizia e alla meritocrazia ha preferito costantemente il clientelismo più arrogante e spregiudicato.

Che da moltissimo tempo ha messo a sistema il consolidato piano della occupazione delle istituzioni a vario livello, teso alla ricerca e conferma del consenso elettorale, abusando sistematicamente della posizione cui era stata delegata dai cittadini elettori.

Mortificando cosi imprenditori capaci, ma non sostenuti, quando non spudoratamente discriminati ed emarginati.

Facendo perdere per sempre la concreta possibilità di fare apportare a tanti di buona volontà un valido contributo nella riduzione delle vastissime criticità che soffre una terra bella ma colpevolmente privata del suo futuro.

Interverranno il segretario cittadino di Senise Giuseppe Gigliuto, la responsabile dell'Area territoriale, Giulia Ricciardi, il dirigente regionale Gianluca Piviero, il commissario Provinciale Giuseppe Giuzio e i dirigenti nazionali Pio Belmonte e Rocco Tauro. Concluderà il segretario regionale Gianni Rosa.

A conclusione del convegno, cittadini e simpatizzanti si fermeranno nei locali per la inaugurazione della sede del partito della destra lucana, mancante da tanti anni nella città della “Diga”, ubicata in corso Garbibaldi, 277.